Cristina Ferreira entrevistou Maria Cerqueira Gomes para a sua revista. A edição de novembro da publicação mensal chegou esta sexta-feira, dia 6 de novembro, às bancas e também se encontra disponível na aplicação Cristina.

Na conversa, a antiga apresentadora do "Você na TV" falou sobre a mudança do Porto Canal para a TVI e a ida para Lisboa. "Nunca me habituei. Foi por isso que tomei uma decisão em maio. Nunca me habituei. Eu amo televisão, mas percebi que estava a fazer um esforço para ser feliz e realizar um sonho e que não estava a ser feliz a realizar esse sonho", confessou.

Na entrevista, a apresentadora frisou que nunca de arrependeu da decisão. "Nunca me arrependi. Calma. É quase como o Cabo das Tormentas, sabes? Sabia que tinha de passar por aquilo. Tinha de chegar ao outro lado. O outro lado é, de alguma forma, que o público me conhecesse. Apesar de todas as comparações", revelou Maria Cerqueira Gomes a Cristina Ferreira.

"Pensava que ia aguentar muito mais do que aguentei, mas no momento em que me convidaram para 'A Tua Cara Não Me É Estranha', lembro-me do Manel me dizer assim: 'Como é que tu fazes um contrato de um ano?' (...) Fiz o contrato de um ano exatamente por isso, para poder ter liberdade", explicou.