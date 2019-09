Cristina Ferreira celebra esta segunda-feira, dia 9 de setembro, 42 anos. Durante a emissão do seu programa na SIC, Manuel Luís Goucha surpreendeu a apresentadora com uma mensagem em vídeo e com um presente.

"Oh, Cristina... isto é uma cena muito pouco provável. Eu com um microfone da SIC? (...) Cristina, o que eu faço por ti. Faço tudo ou quase", brincou o apresentador de "Você na TV". No final da mensagem, Cristina Ferreira agradeceu, em lágrimas, a surpresa.

"Foi muito difícil ter deixado o Goucha lá. Foi muito difícil ter de combater o Goucha. Hoje só me apetece dizer uma coisa: anunciam grandes mudanças, não se sabe o que vai acontecer do outro lado. No dia em que eu deixar de ter no mesmo horário o Manel... eu vou ser uma mulher mais feliz", confessou a apresentadora da SIC, acrescentando que "nunca" quis "combater" o seu antigo colega.

"Foi muito duro para mim saber o que ele teve de passar para que esta casa pudesse ter o brilho que tem hoje. Era o que eu queria (...) Eu não queria nunca que lhe tivesse acontecido o que aconteceu. E sai lá das manhãs, Manel, para eu continuar a brincar mais ainda à televisão", sublinhou Cristina Ferreira.

No final da mensagem, a apresentadora pediu ainda desculpa a Manuel Luís Goucha: "Se houve um dia que estiveste mais triste por culpa minha, desculpa".

Veja aqui o vídeo do momento.