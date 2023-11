A edição de 2024 do "Big Brother" entrou na reta final.

Durante a gala em direto deste domingo, dia 26 de novembro, Cristina Ferreira recordou as conversas com teor sexual entre os concorrentes do reality show da TVI. O tema deu que falar na 'casa' mais vigiada no país e nas redes sociais.

Na parte final da emissão, os participantes discutiram o tema, falando especialmente de Márcia Soares. Ao ouvir a conversa, a apresentadora repreendeu os concorrentes.

"Eu não digo que cá fora não se tenham esse tipo de conversas, mas vocês estão num programa de televisão", frisou Cristina Ferreira.

