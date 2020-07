Cristina Ferreira anunciou o seu regresso à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo", confirmou a Notable, agência que representa Cristina Ferreira, e a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Em entrevista ao Público, Ricardo Costa, diretor de informação do grupo Impresa, criticou a estratégia de Mário Ferreira, o novo acionista da Media Capital. Para o responsável pena informação da SIC, o empresário tem apostado numa "lógica de tentativa de destruição da concorrência".

"Não, vamos usar as palavras correctas: não é enfraquecer, há uma tentativa de destruição da concorrência que é a lógica do Catão, em Roma, de apagar Cartago do mapa. Eu se fosse ele pensava um pouco porque às vezes estas situações não são Cartago e são afinal o Inverno Russo de Napoleão: há grandes sucessos militares, e outras que são a destruição das próprias tropas", frisou.