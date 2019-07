O MEO lançou esta semana em exclusivo o pack España TV, um conjunto de sete canais com conteúdos para todos os públicos seguidores da cultura e da língua espanholas em Portugal. A aposta resulta de uma parceria exclusiva com a AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) e ATRESMEDIA Internacional.

"O España TV permite ao MEO integrar na sua ampla oferta de TV o que de melhor há para ver e ouvir entre os conteúdos falados na língua espanhola", frisa o MEO em comunicado.

O pack inclui a Antena 3 Internacional (canal de notícias e programas de atualidade e entretenimento do panorama espanhol), o A3Series (canal com as séries espanholas produzidas pela Atresmedia, responsável pela criação de "La Casa de Papel"), o A3Cine (canal que estreia filmes recentes do cinema espanhol), o Canal Cocina (único canal TV espanhol 100% dedicado à gastronomia), o Decasa (canal com produções próprias sobre as últimas tendências de decoração beleza, moda e bem-estar), o Somos (canal de cinema espanhol) e o Sol Música (único canal espanhol 100% dedicado à música).

"O España TV reforça a oferta já apresentada pelo MEO para diferentes comunidades residentes em Portugal ou adeptos entre portugueses das diversas expressões culturais, caso do Pack France TV (comunidade francesa), do Zee e Set (comunidade indiana), do TCV Internacional (comunidade cabo-verdiana), dos Canais RAI (comunidade italiana) e Globo Now (comunidade brasileira)", lembra o MEO em comunicado.