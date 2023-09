Há 20 novos concorrentes na 'casa mais vigiada do país'.

A nova edição do "Big Brother" arrancou este domingo, dia 10 de setembro, na TVI. O reality show é apresentado por Cristina Ferreira e conta com Flávio Furtado e Bruna Gomes como comentadores nas galas semanais.

Na estreia, a 'casa' recebeu 20 novos habitantes. Joana Sobral, Paulo Sousa e Ossman Idrisse foram os primeiros concorrentes a entrar no reality show.

No arranque da nova edição do "Big Brother", os participantes estão divididos em várias divisões. "Na verdade duas casas… a principal com todas as comodidades e o anexo com algumas limitações", explica o canal.

CONHEÇA OS CONCORRENTES:

JOANA SOBRAL, 21 anos

PAULO SOUSA, 48 anos

OSSMAN IDRISSE, 38 anos

DULCE PINTO, 26 anos

CATARINA ESPARTEIRO, 28 anos

FRANCISCO MONTEIRO, 28 anos

FÁBIO GONÇALVES, 27 anos

HUGO ANDRADE, 39 anos

MARIANA PINTO, 23 anos

FRANCISCO VALE, 24 anos

PALMIRA RODRIGUES, 25 anos

IASMIM LIRA, 23 anos

ANDRÉ LOPES, 23 anos

ROGÉRIO PARROT, 26 anos

JÉSSICA GALHOFAS, 25 anos

RODRIGO ESCÓRCIO, 22 anos

MÁRCIA SOARES, 30 anos

ZÉ PEDRO ROCHA, 28 anos

SORAIA RODRIGUES, 31 anos

VINA RIBEIRO, 46 anos