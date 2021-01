Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rans, foi o convidado da estreia da nova temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha". O candidato ao Palácio de Belém esteve à conversa com Ricardo Araújo Pereira na noite deste domingo, dia 3 de janeiro.

"A todos os portugueses do mundo: quando conheci o Ricardo, em 1999, no 'Herman 99', com o João Quadros, eu perguntei quem era. 'Sou o estagiário Ricardo'. E eu pensava que estagiário era o nome dele. O que é certo é que ele agora já tem o Araújo Pereira (...) Isto é a prova como um estagiário pode chegar a prime time. Parabéns, Ricardo", gracejou Vitorino Silva.

"Eu escrevia o programa do Herman nessa altura e conheci-o e foi um prazer", confessou o humorista no arranque da entrevista.

Em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Terceira Dose", Ricardo Araújo Pereira recordou o sucesso de Tino de Rans, "Pão com Manteiga", e a participação do candidato em reality shows da TVI. "O senhor tem um talento que mais nenhum candidato possui... refiro-me à sua capacidade de hipnotizar galinhas", lembrou o humorista, recordando as imagens do programa "Quinta das Celebridades".

Veja a entrevista: