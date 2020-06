Este domingo, dia 14 de junho, foi para o ar mais uma gala em direto do "Big Brother". Ao longo de toda a noite e na manhã desta segunda-feira, o reality show apresentado por Cláudio Ramos liderou o ranking dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

A gala do programa da TVI ficou marcada pela expulsão de Slávia, a primeira mulher a abandonar a atual edição do "Big Brother". A concorrente estava nomeada juntamente com Soraia e Ana Catharina, que há uma semana foi penalizada por se recusar a nomear mulheres.

Durante a noite, Diogo, um dos concorrentes mais elogiados no Twitter, conquistou imunidade. Já Teresa foi eleita a líder da semana na "casa mais vigiada do país".

Esta semana, os espectadores também tiveram a oportunidade de nomear, escolhendo Pedro Alves e Angélica. "Na gala do 'Big Brother', houve pela primeira vez uma votação extra: os portugueses tiveram o poder de escolher dois concorrentes para serem nomeados. Pedro Alves e Angélica foram os que receberam as maiores percentagens dos votos, ficando assim nomeados, pela primeira vez desde o início do programa", explica a produção no site do programa.

Dentro da casa, os concorrentes nomearam, em dupla no confessionário, Noélia e Ana Catharina.

Leia algumas das reações à gala: