José Milhazes foi o convidado da emissão de sábado, dia 28 de maio, do "Alta Definição", da SIC. O programa conduzido por Daniel Oliveira liderou audiências e foi o segundo formato mais visto do dia.

Com 27,6% de share, "Alta Definição" ficou apenas atrás da final da Liga dos Campeões, transmitida pela TVI.

A conversa do jornalista e comentador da SIC com Daniel Oliveira foi a segunda mais vista do ano, ficando apenas atrás da entrevista com Tino de Rans, que foi para o ar em janeiro.

No programa "Alta Definição", José Milhazes recordou a sua infância, a ida para Moscovo e falou sobre o seu trabalho como comentador na SIC e SIC Notícias.

Veja aqui alguns momentos do "Alta Definição" com José Milhazes.