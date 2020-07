Daniel Guerreiro foi o concorrente menos votado e abandonou este domingo, dia 12 de julho, o "Big Brother". Durante esta semana, os espectadores votaram nos concorrentes que queriam que continuassem dentro da 'casa mais vigiada do país'.

Além da expulsão do concorrente, a gala ficou marcada pela conversa de Cláudio Ramos com Diogo. No confessionário, o apresentador tentou perceber se o concorrente se sentia bem para continuar no reality show e o porquê de não aceitar participar em alguns dos desafios do programa.

Durante a gala, Diogo voltou a protagonizar um 'cara a cara' com Teresa. Desafiados pela produção a comentarem as suas declarações, os dois concorrentes trocaram alguns elogios e abraços, o que não agradou a Cláudio Ramos.

A emissão deste domingo ficou ainda marcada pelo pedido de namoro de Daniel Monteiro a Iury - o ex-concorrente voltou a entrar na 'casa mais vigiada do país' para entregar um anel à sua namorada.

Já no final da gala, Ana Catharina respondeu aos comentários de Teresa sobre a sua relação com Diogo. "Queria só dizer que eu abro as minhas pernas a quem eu quiser, quando eu quiser e aonde eu quiser. As pernas são minhas", frisou a concorrente brasileira, conquistando um forte aplauso do público em estúdio.

Os vários momentos da gala do "Big Brother" estiverem em destaque no Twitter, tendo a hashtag do reality show dominado o ranking dos assuntos mais comentados na rede social em Portugal.

