No dia escolhido pelos fãs para celebrar a cultura “Star Wars” (por causa do trocadilho que “May the 4th” permite fazer com a frase icónica "May the Force be With You"), a Disney revelou um novo trailer de "Obi-Wan Kenobi", a nova série na "galáxia muito, muito distante" para o Disney+.

A história decorre dez anos após os acontecimentos do Episódio III ("A Vingança dos Sith", de 2005) e antes do Episódio IV (o filme de 1977 "A Guerra das Estrelas") e as imagens mostram a nova vida do mestre Jedi interpretado por Ewan McGregor, a tentar estar um passo à frente das forças do Império que o perseguem, principalmente da ambiciosa Inquisidora Reva (Moses Ingram, atriz de "Gambito de Dama"), ao mesmo tempo que se mantém atento ao miúdo Luke Skywalker.

Mas também há o antigo pupilo e amigo Anakin Skywalker, que abraçou o lado negro da Força: há um primeiro vislumbre de Darth Vader, noutro regresso não menos aguardado dos filmes de Hayden Christensen.

Dos filmes da segunda trilogia (1999-2005) também regressam Joel Edgerton como Owen Lars, o tio de Luke Skywalker, e Bonnie Piesse como tia Beru Lars. Recentemente, Ian McDiarmid também deixou pistas sobre o Imperador Palpatine na série: "A sua presença será sentida".

A estreia de "Obi-Wan Kenobi" será a 27 de maio, uma sexta-feira, e serão lançados os dois primeiros episódios dos seis que foram produzidos.

O NOVO TRAILER.