Se é fã de "Casados à Primeira Vista", há um novo programa para si e com menos compromissos. "Dating #NoFilter" regressa dia 4 de novembro, às 21h00, ao Canal E!, e promete revelar ao mundo encontros românticos, constrangedores e, sobretudo, hilariantes.

No programa, os encontros são comentados por um grupo de comediantes. "Os encontros às cegas e os comentários sem filtros dos comediantes estão ainda melhores e a diversão com certeza não vai faltar – afinal de contas, quem não gosta de observar as outras pessoas nos seus momentos mais vulneráveis?", explica o canal.

"E haverá momento mais vulnerável do que um primeiro encontro, ainda por cima às cegas?", questiona.