"A icónica série 'Unsolved Mysteries' está de volta", anunciou a Netflix. Da autoria dos criadores do formato original, a Cosgrove/Meurer Productions, juntamente com a 21 Laps Entertainment, produtora de "Stranger Things", a série documental chega ao serviço de streaming no dia 1 de julho.

Ao longo dos episódios vão ser analisados crimes que ainda não foram resolvidos. "Ao combinarem elementos característicos da série original com uma narrativa imersiva, contemporânea e focada nas personagens, os 12 novos episódios baseiam-se nas experiências de pessoas comuns que experimentaram o impensável - desde o trauma do desaparecimento por explicar ou da morte horrível de um ente querido ao choque de um encontro paranormal bizarro", avança a Netflix.

"Com o auxílio de detetives e jornalistas, os familiares oferecem pistas, apresentam teorias e identificam suspeitos, na esperança de que haja um espectador com a resposta para resolver o mistério", acrescenta o serviço de streaming.

A série original "Unsolved Mysteries" estreou em janeiro de 1987 e esteve no ar até abril de 2010. A produção norte-americana foi criada por John Cosgrove e Terry Dunn Meurer.