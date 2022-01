No Instagram, a produção do "Big Brother Famosos" pediu aos espectadores do programa para avaliarem os concorrentes do reality show. Na sondagem realizada na semana passada, os seguidores do programa da TVI elegeram os seus favoritos e os participantes que mais odiados.

Jorge Guerreiro foi o concorrente a conquistar mais votos positivos, conquistando 90% de aprovação. Em segundo lugar ficou Kasha, seguido por Marta Gil, Catarina Siqueira, Bruno de Carvalho e Jay Oliver.

Pela negativa, Jaciara Dias foi a concorrente mais votada (71%). Já Liliana dividiu opiniões, somando 50% de votos positivos e 50% de votos negativos.

Veja a publicação: