A atriz e cantora Najwa Nimri, que se tornou mundialmente conhecida no pequeno ecrã ao vestir a pele de Alicia Sierra em "La Casa de Papel" e de Zulema em "Vis a Vis", vai ser a apresentadora de "Insiders", o novo reality show da Netflix. A novidade foi confirmada pela atriz nas redes sociais.

Segundo o serviço de streaming, um grupo de pessoas anónimas participou "num casting massivo", que ainda continua aberto. Os participantes apenas sabem que há um prémio de 100 mil euros e tudo o resto é segredo, para já.

De acordo com o El País, os candidatos serão eliminados do reality show se descobrirem e contarem a mecânica do concurso.

Em "Insiders", Najwa Nimri irá conduzir e narrar o misterioso formato produzido pela iZen. As gravações vão decorrer num estúdio com 60 câmaras, 23 delas com qualidade cinematográfica.

Veja o teaser: