O desfile de filmes de animação continua com "Divertida-mente", um filme produzido pelos estúdios Pixar, que chega ao canal pelas 13h30 e que conta a história de Riley, uma menina de 11 anos que se mudou com a família para São Francisco, para começar uma nova vida. A Alegria, o Medo, a Raiva, a Repulsa e a Tristeza são as cinco emoções que vivem no quartel-general do seu cérebro, onde a Alegria – a capitã – tenta equilibrar os estados de espírito e, simultaneamente, fazer com que a vida de Riley nunca deixe de ser feliz.

Morgan Freeman e Ashley Judd são dois dos protagonistas de "Winter, O Golfinho 2", uma sequela baseada em factos verídicos, que retrata a amizade entre um rapaz e um golfinho sem cauda resgatado por um zoomarine, com estreia marcada às 15h10.

"Força-G", uma viagem sobre a mais recente evolução de um programa governamental clandestino de treino de animais para espionagem, é emitido a partir das 17h05.

Às 18h40 o Canal Hollywood propõe a estreia de "Percy Jackson e o Mar dos Monstros", um filme baseado nos livros de Rick Riordan, que dá continuidade à saga épica de um semideus que embarca numa traiçoeira odisseia pelas desconhecidas águas do Mar dos Monstros, ou Triângulo das Bermudas, onde terá de enfrentar criaturas aterradoras, um exército de zombies e o derradeiro Diabo.

O especial termina pelas 20h30 com a estreia de "O Filme Lego", uma comédia de animação computadorizada de grande sucesso, com personagens inspiradas nas construções da marca Lego e protagonizada por Emmett, uma mini-figure anónima, escrupulosa e mediana, que é confundida com alguém absolutamente especial e extraordinário, avança o Canal Hollywood.