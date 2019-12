"Com Fernando Mendes ao comando, O Preço Certo celebra esta época festiva com convidados especiais", frisa o canal em comunicado.

No dia 23 de dezembro, o programa vai ser dedicado ao futebol feminino, com a participação das jogadoras Ana Borges, Carolina e Raquel Infante, e das árbitras Sílvia Domingos, Diana Henriques e Ana Lóide Silva.

Já no dia 24 de dezembro, Fernando Mendes recebe concorrentes de várias paróquias e, no dia 25 de dezembro, o apresentador vai ter ao seu lado vários amigos do mundo do futebol - Toni, Paulo Futre, Luís Filipe Vieira, Fernando Mendes, Jorge Amaral e Costinha.

Rosa do Canto, Rui Melo, Patrícia Tavares, Carlos Cunha, Ana Cloe e Pedro Alves, que fazem parte do programa "Desliga a Televisão", vão estar no programa "O Preço Certo" no dia 30 de dezembro. No dia seguinte (31) os cantores Olavo Bilac, Filipa Cardoso, Ricardo Ribeiro, João Gil, Matilde Cid e Quim Barreiros vão tentar vencer a "Montra Final".

No dia 1 de janeiro de 2020, Fernando Mendes recebe a equipa do "Portugal em Direto" - Dina Aguiar, Jorge Esteves, Artur Mascarenhas, Maria Cerqueira, Cláudia Viana e Helena Figueiras.