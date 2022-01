A final de "The Voice Portugal" está marcada para domingo, dia 23 de janeiro. A gala em direto arranca depois das 21h00, na RTP1.

Depois das votações na semifinal da semana passada, João Leote, da equipa de Marisa Liz, Rodrigo Lourenço (equipa de António Zambujo) e Mariana Rocha (equipa de Aurea) conquistaram um lugar na final. Já Diogo Piçarra leva à final Daniel Fernandes e Edmundo Inácio.

"No palco do The Voice Portugal ficámos a conhecer as vozes que vão estar na Grande Final desta edição, com uma grande surpresa… no final ficaram cinco concorrentes! Após a votação do público nos últimos minutos dos programas, Diogo Piçarra leva os seus dois finalistas à Grande Final", explica a produção em comunicado.

No Youtube, "The Voice Portugal" reuniu todas as atuações de todos os concorrentes que subiram ao palco na nona temporada do programa de taletos.

VEJA AQUI TODAS AS ATUAÇÕES DA NOVA TEMPORADA DO "THE VOICE PORTUGAL"

FINALISTAS DO "THE VOICE PORTUGAL":

Equipa Diogo Piçarra

Daniel Fernandes

Edmundo Inácio



Equipa Aurea

Mariana Rocha

Equipa Marisa Liz

João Leote



Equipa António Zambujo

Rodrigo Lourenço