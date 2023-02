Nate Burleson, coapresentador do "CBS Mornings" e analista da NFL no canal CBS, e a estrela do mundo digital Charli D’Amelio vão apresentar a edição de 2023 dos Nickelodeon Kids’ Choice Awards de 2023 (KCA 2023).

Pela primeira vez no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos EUA, a cerimónia vai celebrar os "favoritos dos fãs de todo o mundo das áreas do cinema, televisão, música, desporto e muito mais". O evento está marcado para o dia 4 de março.

Beyoncé, Bad Bunny, Stephen Curry, Chris Evans, Lady Gaga, Selena Gomez, Lizzo, Harry Styles, MrBeast, Serena Williams, Ed Sheeran e Taylor Swift são alguns dos nomeados nas categorias de música.

Já "Stranger Things" lidera o grupo dos indicados em TV, com seis nomeações, seguindo-se "That Girl Lay Lay, High School Musical: The Musical: The Series" e "Os Padrinhos Mágicos: Mais Mágicos Que Nunca", com quatro cada.

Os fãs podem votar nas categorias no site oficial do Kids’ Choice Awards: KidsChoiceAwards.com.

LISTA DE NOMEADOS

Televisão

SÉRIE INFANTIL FAVORITA

Quem Tem Medo do Escuro?

High School Musical: The Musical: The Series

Ms. Marvel

A Raven Voltou

That Girl Lay Lay

Os Padrinhos Mágicos: Mais Mágicos Que Nunca

A Hora dos Campeões: Uma Nova Era

The Really Loud House

SÉRIE FAMILIAR FAVORITA

Cobra Kai

iCarly

Obi-Wan Kenobi

She-Hulk: A Advogada

Stranger Things

Wednesday

Young Rock

Young Sheldon

REALITY SHOW FAVORITO

America’s Funniest Home Videos

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Floor Is Lava

MasterChef Junior

The Masked Singer

SÉRIE DE ANIMAÇÃO FAVORITA

Mundo Jurássico: Acampamento Cretáceo

Rugrats

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

Loud em Casa

Os Smurfs

ESTRELA DE TV FEMININA FAVORITA (CRIANÇAS)

Audrey Grace Marshall (Vivian Turner, Os Padrinhos Mágicos: Mais Mágicos Que Nunca)

Imogen Cohen (Zina, Os Padrinhos Mágicos: Mais Mágicos Que Nunca)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

Raven-Symoné (Raven Baxter, A Raven Voltou)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical: The Series)

That Girl Lay Lay (Lay Lay, That Girl Lay Lay)

ESTRELA DE TV MASCULINA FAVORITA (CRIANÇAS)

Brady Noon (Evan Morrow, A Hora dos Campeões: Uma Nova Era)

Israel Johnson (Noah Lambert, Acampamento Kikiwaka)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

Tyler Wladis (Roy, High School Musical: The Musical: The Series)

Wolfgang Schaeffer (Lincoln Loud, The Really Loud House)

Young Dylan (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

ESTRELA DE TV FEMININA FAVORITA (FAMÍLIA)

Hilary Duff (Sophie, Foi Assim Que Aconteceu... Com o Teu Pai)

Jenna Ortega (Wednesday Addams, Wednesday)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Sadie Sink (Max Mayfield, Stranger Things)

Tracee Ellis Ross (Bow Johnson, Black-ish)

ESTRELA DE TV MASCULINA FAVORITA (FAMÍLIA)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan-Kenobi)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson, Stranger Things)

Jerry Trainor (Spencer Shay, iCarly)

Ralph Macchio (Daniel LaRusso, Cobra Kai)

Cinema

FILME FAVORITO

Avatar: O Caminho da Água

Black Adam

Black Panther: Wakanda para Sempre

Hocus Pocus 2

Mundo Jurássico: Domínio

Monster High: O Filme

Sonic 2: O Filme

Top Gun: Maverick

ATOR DE CINEMA FAVORITO

Chris Hemsworth (Thor, Thor: Amor e Trovão)

Chris Pratt (Owen Grady, Mundo Jurássico: Domínio)

Dwayne Johnson (Black Adam/Teth-Adam, Black Adam)

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic 2: O Filme)

Ryan Reynolds (Big Adam, O Projeto Adam)

Tom Cruise (Capt. Pete ‘Maverick’ Mitchell, Top Gun: Maverick)

ATRIZ DE CINEMA FAVORITA

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/The Scarlet Witch, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura)

Letitia Wright (Shuri, Black Panther: Wakanda para Sempre)

Lupita Nyong'o (Nakia, Black Panther: Wakanda para Sempre)

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

Natalie Portman (Jane Foster/The Mighty Thor, Thor: Amor e Trovão)

Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson, Hocus Pocus 2)

FILME DE ANIMAÇÃO FAVORITO

DC Liga dos Super-Pets

Transilvânia 4: Transformonstrão

Buzz Lightyear

Mínimos 2: A Ascensão de Gru

Os Mauzões

Turning Red: Estranhamente Vermelho

VOZ MASCULINA DE FILME ANIMADO FAVORITA

Andy Samberg (Dale, Tico e Teco: O Comando Salvador)

Andy Samberg (Jonathan, Transilvânia 4: Transformonstrão)

Chris Evans (Buzz Lightyear, Buzz Lightyear)

Dwayne Johnson (Krypto, DC Liga dos Super-Pets)

Kevin Hart (Ace, DC Liga dos Super-Pets)

Steve Carell (Gru, Mínimos 2: A Ascensão de Gru)

VOZ FEMININA DE FILME ANIMADO FAVORITA

Awkwafina (Tarantula, Os Mauzões)

Keke Palmer (Izzy Hawthorne, Buzz Lightyear)

Salma Hayek (Kitty Softpaws, O Gato das Botas: O Último Desejo)

Sandra Oh (Ming, Turning Red: Estranhamente Vermelho)

Selena Gomez (Mavis, Transilvânia 4: Transformonstrão)

Taraji P. Henson (Belle Bottom, Mínimos 2: A Ascensão de Gru)

Música

ARTISTA FEMININA FAVORITA

Adele

Beyoncé

Billie Eilish

Cardi B

Lady Gaga

Lizzo

Rihanna

Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO FAVORITO

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Post Malone

The Weeknd

BANDA FAVORITA

5 Seconds of Summer

Black Eyed Peas

BLACKPINK

BTS

Imagine Dragons

One Republic

Panic! At the Disco

Paramore

MÚSICA FAVORITA

About Damn Time - Lizzo

Anti-Hero - Taylor Swift

As It Was - Harry Styles

Bejeweled - Taylor Swift

Break My Soul - Beyoncé

First Class - Jack Harlow

I Ain’t Worried - OneRepublic

Lift Me Up - Rihanna

COLABORAÇÃO FAVORITA

Bam Bam - Camila Cabello, featuring Ed Sheeran

Don’t You Worry - Black Eyed Peas, David Guetta, Shakira

I Like You (A Happier Song) - Post Malone, featuring Doja Cat

Numb - Marshmello, featuring Khalid

Stay With Me - Calvin Harris, featuring Justin Timberlake, Halsey, Pharrell

Sweetest Pie - Megan Thee Stallion, Dua Lipa

ARTISTA REVELAÇÃO FAVORITO

Devon Cole

Dove Cameron

GAYLE

Joji

Lauren Spencer Smith

Nicky Youre

ÁLBUM FAVORITO

Dawn FM - The Weeknd

GOD DID - DJ Khaled

Harry’s House - Harry Styles

Midnights (3am Edition) - Taylor Swift

Renaissance - Beyoncé

Special - Lizzo

ESTRELA DE MÚSICA GLOBAL FAVORITA

Bad Bunny (América Latina)

BLACKPINK (Ásia)

Harry Styles (Reino Unido)

Rosalía (Europa)

Taylor Swift (América do Norte)

Tones and I (Austrália)

Wizkid (África)

ESTRELA DE MÚSICA DAS REDES SOCIAIS FAVORITA

Bella Poarch

Dixie D’Amelio

JoJo Siwa

Oliver Tree

Stephen Sanchez

That Girl Lay Lay

Outras categorias

CRIADOR DE CONTEÚDOS MASCULINO FAVORITO

Austin Creed

MrBeast

Ninja

Ryan’s World

SeanDoesMagic

Unspeakable

CRIADORA DE CONTEÚDOS FEMININA FAVORITA

Addison Rae

Charli D’Amelio

Dixie D’Amelio

Gracie’s Corner

Kids Diana Show

Miranda Sings

FAMÍLIA DAS REDES SOCIAIS FAVORITA

FGTeeV

Ninja Kidz TV

Ohana Adventure Family

The Bucket List Family

The Royalty Family

The Williams Family

ESTRELA DESPORTIVA FEMININA FAVORITA

Candace Parker

Chloe Kim

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

Venus Williams

ESTRELA DESPORTIVA MASCULINA FAVORITA

LeBron James

Lionel Messi

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Brady

ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FAMOSO FAVORITO

Dexter Lipa Hadid

Dodger Evans

Gino Chopra Jonas

Olivia Benson Swift

Piggy Lou Bieber

Toulouse Grande

LIVRO FAVORITO

O Clube do Pepezinho (Série)

Diário de um Banana (Série)

Five Nights at Freddy’s (Série)

Harry Potter (Série)

As Aventuras do Capitão Cuecas (Série)

The Bad Guys (Série)

JOGO FAVORITO

Adopt Me!

Brookhaven

Just Dance 2023

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Minecraft

Pokémon Scarlet and Violet