O canal CW revelou esta semana novidades sobre as suas principais séries e há boas notícias para os fãs. Segundo o Hollywood Reporter, a estação norte-americana renovou 12 das suas grandes produções.

Apesar de se ter estreado recentemente, "Walker", nova versão de "Walker, o Ranger do Texas" com Jared Padalecki, de "Supernatural", foi renovada para uma segunda temporada - a produção bateu um recorde do canal, ao contar com o episódio de estreia mais visto nos últimos cinco anos.

A popular série "Riverdale", que em Portugal está disponível na Netflix, também vai continuar - a produção foi renovada para uma sexta temporada.

"Batwoman", "Dinastia", "Legends of Tomorrow", "All American" ou "The Flash" também foram renovadas.

Lista de séries renovadas:

Walker - renovada para a 2ª temporada

All American - renovada para a 4ª temporada

Batwoman - renovada para a 3ª temporada

Charmed - renovada para a 4ª temporada

Dinastia - renovada para a 5ª temporada

The Flash - renovada para a 8ª temporada

In the Dark - renovada para a 4ª temporada

Legacies - renovada para a 4ª temporada

Legends of Tomorrow - renovada para a 7ª temporada

Nancy Drew - renovada para a 3ª temporada

Riverdale - renovada para a 6ª temporada

Roswell, New Mexico - renovada para a 4ª temporada