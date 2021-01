"Walker", nova aposta do canal norte-americano The CW, estreou-se na passada quinta-feira, dia 21 de janeiro. Segundo a Entertainment Weekly, a série protagonizada por Jared Padalecki, de "Supernatural" bateu um recorde do canal, ao contar com o episódio de estreia mais visto nos últimos cinco anos.

No total, o primeiro episódio de "Walker" foi visto por mais de 2,43 milhões de espectadores nos Estados Unidos, superando "Legends of Tomorrow", de 2016.

"Walker", nova versão da popular série "Walker, o Ranger do Texas", segue Cordell Walker (interpretado por Chuck Norris no original e Jared Padalecki no reboot), agente que investiga crimes na unidade de elite do estado do Texas.

Com dois filhos, viúvo e desconfiado das circunstâncias em que morreu a sua esposa, Walker também terá uma parceira nos novos casos, interpretada por Lindsey Morgan, uma novidade na saga.