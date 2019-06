"The Right Stuff" será uma das grandes apostas do National Geographic para 2020. A produção baseada no livro de 1979 de Tom Wolfe via contar com Joe Dempsie, ator que vestiu a pele de Gendry em "A Guerra dos Tronos" e que protagoniza a série da FOX "Deep State".

Jake McDorman ("Lady Bird"), Aaron Staton (“Narcos: Mexico), Michael Trotter (“Underground"), Micah Stock (“Brittany Runs A Marathon" e "Escape at Dannemora”) e James Lafferty ("A Maldição de Hill House") também vão fazer parte do elenco.

Com produção executiva de Leonardo DiCaprio e de Jennifer Davisson, a produção vai narrar a história de como a NASA desenvolveu o conceito de astronauta enquanto celebridade, com a criação dos "Mercury Seven".

"Numa espécie de reality show em plena Guerra Fria, um conjunto de pilotos foram apresentados como 'super-heróis' que iriam conquistar o espaço e catapultados para a fama, de forma quase instantânea", explica o canal.

O livro de Tom Wolfe inspirou também o filme "Os Eleitos", de 1983, protagonizado por Scott Glenn, Ed Harris, Barbara Hershey, Dennis Quaid, Pamela Reed, Sam Shepard, Kim Stanley e Fred Ward.