Depois de várias semanas afastadas do pequeno ecrã, a apresentadora vai regressar para participar na emissão especial de "À Roda da Alimentação Sem Culpa Nem Pecado", da Globo. "Energia, animação, simpatia e uma receita deliciosamente tentadora, mas numa versão mais saudável e equilibrada. No fim de semana de Páscoa, Isabel Silva vai estar de volta ao pequeno ecrã para mostrar ao público como se pode confecionar uma sobremesa saborosa e altamente nutritiva. Isabelinha, como é conhecida pelo público, estará na companhia da chef Inês Simas, apresentadora de ‘À Roda da Alimentação Sem Culpa Nem Pecado’, e juntas vão ensinar a preparar uma irresistível tarte de framboesa com ingredientes que primam pela qualidade e pelo sabor", adianta o canal.

O episódio vai para o ar no sábado, dia 3 de abril, às 17h30, na Globo. Ao longo da emissão, Inês Simas e Isabel Silva vão explicar o "passo a passo a receita, ao mesmo tempo que dão dicas de como tornar uma tarte de framboesa num prato mais nutritivo, mas cheio de cor e sabor".

"Mais importante do que contar calorias é saber que aquilo que estamos a ingerir vai dar-nos energia para todo o dia com qualidade", explica Isabel Silva. "É uma das minhas sobremesas preferidas. É uma tarte crua de framboesa, uma alternativa vegana ao tradicional cheesecake, e é uma sobremesa que adoro porque tem diferentes texturas. Temos uma base de tâmaras, um recheio de caju e uma cobertura de framboesas. Tenho a certeza que os portugueses vão delirar", remata, em comunicado.