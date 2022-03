A história dos U2 vai tornar-se uma série dramática para a Netflix, de acordo com a imprensa especializada norte-americana.

A lendária banda irlandesa chegou a acordo com o famoso realizador e produtor J.J. Abrams, que será o produtor executivo da produção sobre as vidas e carreiras de Bono, the Edge, Adam Clayton e Larry Mullen.

Outros detalhes mais específicos não são conhecidos, com exceção do outro nome que está ligado ao projeto e é muito importante: o argumentista Anthony McCarten.

Foi ele que escreveu "A Teoria de Tudo" (sobre Stephen Hawking), "A Hora Mais Negra" (Winston Churchill) e "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury e os Queen), que valeram Óscares respetivamente a Eddie Redmayne, Gary Oldman e Rami Malek, além de "Os Dois Papas", e que prepara um filme sobre Whitney Houston.

O filão dos filmes que juntam música e as vidas dos seus artistas começou precisamente com o grande sucesso de bilheteira que foi "Bohemian Rhapsody", sobre o vocalista dos Queen Freddie Mercury, logo seguido por "Rocketman" com Taron Egerton como Elton John e, embora fosse uma história ficcional, "Assim Nasce Uma Estrela", de e com Bradley Cooper e Lady Gaga.

Entretanto, chegaram aos cinemas filmes sobre Billie Holliday, David Bowie e Aretha Franklin, além de "Aline", inspirado na vida de Céline Dion.

Além do filme sobre Elvis Presley que chega este verão, estão também em diferentes fases de preparação projetos sobre Madonna, Cher, Michael Jackson, Amy Winehouse, Al Yankovic, Boy George, Marianne Faithfull, Bob Marley, Boy George, Ozzy Osbourne, Jeff Buckley, os Bee Gees e o maestro Leonard Bernstein.