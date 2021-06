A atriz Ming-Na Wen, de 57 anos, pode dizer que já passou por vários universos incontornáveis da cultura pop: foi a voz falada de "Mulan" no filme de animação da Disney de 1998 (outra atriz interpretava as canções no filme), deu corpo à dura agente May na série da Marvel "Agentes da S.H.I.E.L.D." e agora é a mercenária caçadora de recompensas Fennec Shand nas séries da saga "Star Wars". Séries - plural - porque a personagem surgiu inicialmente na série de imagem real "The Mandalorian", surge agora em versão animada em "O Lote Estragado" e vai aparecer na próxima série deste mesmo universo, "The Book of Boba Fett".

"Ao passar de 'The Mandalorian' até 'The Book of Boba Fett', embora eu esteja a interpretar a mesma personagem e a equipa seja a mesma, há muitos desafios que são muito diferentes. Em 'O Lote Estragado', é a Fennec Shand 20 anos mais jovem. Quem era ela? E como é que ela se tornou uma caçadora de recompensas? Qual é a história dela? É sempre divertido. Cada projeto é diferente e nunca se torna monótono", explicou a atriz Ming-Na Wen ao SAPO Mag numa conversa com alguns jornalistas de todo o mundo via Zoom.

"Vá lá, é Star Wars. Sou como uma criança numa loja de doces na rodagem", acrescentou, entre risos.

Mas há uma diferença substancial quando se passa de interpretar uma personagem de carne e osso para uma personagem animada. "Fisicamente, é sem dúvida muito mais fácil. Eu não tenho que gastar duas horas a arranjar o cabelo, não tenho que estar a suar na minha roupa de couro de quatro camadas com botas e luvas e não tenho de fazer cenas arriscadas", confessou a atriz.

Em exibição no serviço de streaming Disney+, com novos episódios todas as sextas-feiras, "Star Wars: O Lote Estragado" segue os clones experimentais introduzidos pela primeira vez em "The Clone Wars" à medida que encontram o seu caminho numa galáxia em rápida transformação, no rescaldo imediato da Guerra dos Clones. Os membros do esquadrão têm alterações genéticas que os tornam diferentes dos clones normais, os fazem desafiar as ordens do Império e lhes dão talentos únicos que os tornam em soldados de elite.

Fennec Shand apareceu no quarto e no nono episódios da série - este último chega hoje ao Disney+ - e mostra que 28 anos antes dos acontecimentos de "The Mandalorian" já trabalhava como caçadora de recompensas. Na série animada, ela tenta conseguir capturar Omega, uma miúda, também ela um clone, que se juntou ao esquadrão de protagonistas e que é perseguida pelas forças do Império.

Ming-Na Wen como Fennec Shand em "The Mandalorian"

"No fundo, a Fennec é uma mercenária. Ela quer cuidar de si mesma. Mesmo quando ela está a ajudar a Omega, há um interesse particular oculto para o fazer, não é altruísta. Em tudo o que ela faz, é muito astuta, muito adaptável. Ela sabe ler as pessoas, sabe como deixá-las com medo, como fazê-las confiar nela", descreveu Ming-Na Wen.

A primeira temporada de "Star Wars: O Lote Estragado" tem 14 episódios, nove deles já estão em exibição, e boa parte da finalização da série, incluindo a gravação das vozes dos atores, foi feita já durante a pandemia. "Enviaram-me o equipamento de áudio e o computador e eu montei tudo no meu armário e gravei todas as minhas falas. Os realizadores estavam todos no Zoom enquanto o fazia. É incrível como a nossa tecnologia avançou, quando podemos pegar num projeto desta dimensão e obter áudio de alta qualidade dentro do meu armário", contou a atriz.

Ming-Na Wen cresceu com os filmes originais de "Star Wars" e é uma enorme fã. Durante a entrevista - em que vestia literalmente a camisola com uma t-shirt do Mickey - a atriz não conteve o entusiasmo quando falou sobre as possibilidades em aberto para a sua personagem neste universo: "conseguem imaginar o que seria se a Fennec encontrasse o Han [Solo] ou a Leia? Eu ficaria louca, nem consigo imaginar o que seria estar ao lado do trio [de personagens: Han Solo, Princesa Leia e Luke Skywalker]. Estou prestes a chorar só de pensar nisso".

Depois de "O Lote Estragado", Fennec voltará à versão em imagem real em "The Book of Boba Fett". Está obrigada a segredo sobre a próxima série mas diz que já está bem habituada a não poder revelar detalhes. "Tive anos de treino com a Marvel, isso já está no meu ADN. Acho que me tornei aquela amiga a quem se pode dizer qualquer coisa e serei capaz de guardar segredos até morrer", revela.

"Star Wars: O Lote Estragado" é produzida por Dave Filoni ("The Mandalorian", "Star Wars: The Clone Wars"), Athena Portillo ("Star Wars": The Clone Wars", "Star Wars Rebels"), Brad Rau ("Star Wars Rebels", "Star Wars A Resistência") e Jennifer Corbett ("Star Wars A Resistência", "NCIS"), tem Carrie Beck ("The Mandalorian", "Star Wars Rebels") como co-produtora executiva e Josh Rimes como produtor ("Star Wars Resistance"). Os nove primeiros episódios da série estão disponíveis no Disney+.