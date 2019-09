"Desencantamento", série animada de fantasia e comédia para adultos de Matt Groening, criador de "Os Simpsons", inicia um novo capítulo esta sexta-feira, dia 20 de setembro. "Vai ser uma viagem do diabo", promete a Netflix em comunicado.

Tal como na primeira parte, nos novos episódios os espectadores vão ser transportados "para o reino medieval em ruínas de Dreamland". "A série acompanha as desventuras de Bean, uma jovem princesa alcoólica, de Elfo, o seu companheiro elfo aguerrido e de Luci, o seu demónio pessoal", explica o serviço de streaming.

"No decorrer da história, o trio excêntrico irá deparar-se com ogres, duendes, harpias, demónios, trolls, morsas e muitos humanos tolos. No seguimento do último episódio, 'Desencantamento - Parte Dois' investiga de forma mais profunda a mitologia deste conto-que-não-é-de-fadas e explora mundos longínquos muito além de Dreamland. Mas uma questão permanece: Será que vimos mesmo o final do amado Elfo?", questiona a Netflix em comunicado.

"Desencantamento" conta com Matt Groening e Josh Weinstein na produção executiva. A série inclui as vozes de Abbi Jacobson (“Bean”), Eric Andre (“Luci”) e Nat Faxon (“Elfo”), assim como John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding e Lucy Montgomery.