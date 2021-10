A série, produzida em parceria com a TV Canção Nova, tem uma primeira temporada de 14 episódios em formato vídeo, de 27 minutos cada, que serão lançados às sextas-feiras nas redes sociais do SDPJ Leiria-Fátima (Facebook, Instagram e Youtube) e aos sábados na estação televisiva.

“Este projeto tem como base muitas das questões que os jovens de Leiria-Fátima dirigiram ao bispo diocesano”, António Marto, aquando da sua visita às vigararias da diocese, no biénio pastoral “Jovens, fé e vocação”, e reflete sobre os “temas mais recorrentes – e também mais mediáticos – quando se dialoga com os jovens, entre eles a bioética, a sexualidade, o celibato, a morte, o bem e o mal”, explica o SDPJ.

Nestes primeiros 14 episódios vão ser abordados sete temas “em conversas informais entre um jovem e um especialista”, adianta o Serviço Diocesano.

“Sem procurar dar respostas fechadas sobre cada tema, este projeto do SDPJ e da TV Canção Nova procura dar as ferramentas necessárias para pensar os temas a partir de um horizonte cristão”, assegura aquele departamento de juventude da Diocese de Leiria-Fátima.

Entretanto, os jovens da Diocese continuam empenhados na receção ao logótipo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ Lisboa 2023), que está a percorrer todas as vigararias, numa ação de mobilização para o grande encontro a realizar em Lisboa entre 1 e 6 de agosto de 2023 e que contará com a presença do papa.

No domingo, os jovens da Batalha irão entregá-lo à comunidade das Pedreiras e do Juncal, no concelho de Porto de Mós, paróquia que o receberá no dia 23.