Sete anos depois do fim, "Dexter" vai regressar ao pequeno ecrã para uma minissérie de 10 episódios. O anúncio foi feito pelo canal norte-americano Showtime esta quarta-feira, dia 14 de outubro.

De acordo com as informações partilhadas, os novos episódios vão dar continuidade à oitava e última temporada, que foi para o ar em 2013. O ator Michael C. Hall vai continuar a assumir o papel principal, voltando a volta a interpretar o serial killer que trabalha como analista forense.

"Só iríamos recuperar esta personagem única se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse digna do brilhantismo da série original. Estou feliz por informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall encontraram, e mal podemos esperar para filmar e mostrar ao mundo", frisou Gary Levine, presidente da Showtime.

"Dexter" contou com oito temporadas, transmitidas entre 2006 e 2013. Os novos episódios devem estrear-se em 2021.