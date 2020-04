A partir desta quarta-feira, dia 8 de abril, Herman José chega à RTP1 com o "Diário de uma Quarentona", uma emissão caseira do talk show "Cá Por Casa". O programa vai contar com a participação de Maria Rueff, Eduardo Madeira, Joana Pais de Brito, Manuel Marques e Gabriela Barros.

"Neste programa não há truques nem rede. Momentos únicos de humor inteiramente da responsabilidade dos intervenientes, produzidos, gravados e realizados pelos próprios, a partir de suas casas", explica a RTP em comunicado.

Na sua conta no Instagram, Herman José conta que "a direção de programas atrevida lançou o honroso desafio". "E um grupo de maduros aceitou-o de peito feito, o resultado é uma das muitas formas de não deixar que um micro-organismo perverso nos esvazie a alegria de viver", sublinha.

Quarenta minutos de entrega total e pura alucinação", acrescenta.

Veja o teaser partilhado por Herman José: