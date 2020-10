A partir desta quinta-feira, dia 22 de outubro, o Disney+ passa a ter uma nova funcionalidade de visualização conjunta e que "permite que famílias e amigos vejam todos os conteúdos do serviço em conjunto, mesmo que se encontrem separados".

"O GroupWatch permite que até sete pessoas assistam a conteúdos em conjunto, numa experiência de reprodução sincronizada através de dispositivos móveis ou com ligação à internet e smart TVs, podendo partilhar as suas reações em tempo real", explica o serviço de streaming em comunicado.

Para Jerrell B Jimerson, SVP Product Manager do Disney+, "as histórias ganham vida quando existe a possibilidade de as partilhar e desfrutar com os outros, e neste momento em que muitos ainda estão separados dos seus amigos e família". "O GroupWatch oferece uma forma de se ligarem virtualmente e em segurança através da visualização conjunta das suas histórias favoritas do Disney+, com as suas pessoas preferidas, a partir do conforto da sua sala de estar", remata.

GroupWatch está disponível através do ícone que se encontra na área 'Detalhes' em cada filme e série da biblioteca de conteúdos do Disney+. "O subscritor poderá convidar até 6 pessoas, criando uma mensagem através de um link, definindo os destinatários e enviando-a com o seu dispositivo móvel ou web, através das suas próprias ferramentas de envio de mensagens. Os convidados poderão então juntar-se ao GroupWatch clicando no link do convite, sempre que sejam subscritores do Disney+", explica a plataforma.

A reprodução sincronizada do GroupWatch permite a cada participante fazer uma pausa na visualização, reiniciar a reprodução, voltar atrás para rever uma cena favorita ou avançar rapidamente, para todo o grupo.

Segundo o Disney+, enquanto assistem ao conteúdo, os espectadores podem reagir em tempo real com seis emojis diferentes - "Gosto", "Engraçado", "Triste", "Zangado", "Assustado" e "Surpreendido".