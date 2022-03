Como se esperava, o Disney+ vai ser o novo lar das seis séries da Marvel que deixaram de estar disponíveis a 1 de março na Netflix.

A plataforma confirmou oficialmente a chegada de "Demolidor", "O Justiceiro", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Punho de Ferro" e "Os Defensores", começando a 16 de março nos EUA, Canadá, Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.

No mesmo dia, ficará disponível "Agents of SHIELD", que teve sete temporadas no canal ABC.

A Disney revelou ainda que as sete séries ficarão disponíveis noutros mercados mais tarde, ainda este ano.

“O Disney+ tem sido o lar de algumas das marcas mais amadas do setor, e a adição desses programas junta mais a marca Marvel num um só lugar”, destacou em comunicado Michael Paull, presidente da Disney Streaming.

Embora as seis séries Marvel produzidas entre 2015 e 2019 tivessem sido promovidas como "Originais Netflix", na verdade tratavam-se de contratos de licenciamento junto da Disney. Uma vez terminados, os direitos regressaram à origem.