"Rua da Humanidade, 8" estreou na passada quarta-feira, dia 20 de outubro, na Netflix e tem conquistado os espectadores. Na primeira semana, a longa metragem chegou ao top do serviço de streaming - em Portugal, a produção francesa ocupa o segundo lugar do ranking diários dos filmes mais vistos.

Descrita com "disparatado e comovente", ação do filme decorre em Paris, durante o confinamento. "Quando Paris entra em confinamento durante a pandemia, os excêntricos residentes de um prédio têm de se adaptar a uma nova vida — e uns aos outros", resume a Netflix.

No prédio do n.º 8 da Rue de l’Humanité, em Paris, vivem sete famílias e nenhuma delas fugiu para o campo aquando da chegada do coronavírus. "Três meses de vida em confinamento irão revelar o melhor e o pior destes vizinhos", remata o sevriço de streaming.