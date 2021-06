A desinformação e as fake news foram o tema central do primeiro episódio de "Programa Cautelar", que se estreou no sábado, dia 5 de junho, na RTP1. Na emissão, Filomena Cautela conversou com Marcelo Rebelo de Sousa.

"Na estreia do Programa Cautelar, que foi dedicado ao tema da desinformação, a Filomena Cautela esteve à conversa com o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", resume a produção do programa.

Na entrevista, a apresentadora pediu um autógrafo com as duas mãos a Marcelo Rebelo de Sousa. No final, Filomena Cautela deitou ainda a sua cabeça no colo do Presidente da República.

Veja aqui o vídeo.