O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um "narcisista maligno", diz um documentário norte-americano com base em entrevistas com psicólogos, que falam dos perigos deste tipo de personalidade.

"Unfit: The Psychology of Donald Trump", disponível online desde esta terça-feira em várias plataformas de streaming - saiba aqui onde ver aqui -, nega qualquer motivação política disfarçada por trás da sua produção, num momentos em que os Estados Unidos estão no meio da campanha para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

Os psicólogos entrevistados no documentário afirmam ter o dever médico de alertar a opinião pública dos EUA sobre a saúde mental de Trump.

Segundo um dos entrevistados, John Gartner, o presidente dos Estados Unidos manifesta claramente quatro sintomas-chave do narcisismo maligno, o tipo de personalidade "mais destrutiva": paranoia, narcisismo, comportamento antissocial e sadismo.

"Estes tipos de líderes surgem ao longo da história e sempre são extraordinariamente perturbadores", disse Gartner à AFP, afirmando que figuras tão sinistras como Hitler, Stalin e Mussolini foram diagnosticadas com a mesma personalidade.

"Isso não quer dizer que [Trump] seja tão mau como Hitler ou que seja o equivalente a um Hitler", destacou o psicólogo, "mas ele tem o mesmo diagnóstico que Hitler".

Além de psicólogos, o documentário também entrevista advogados, historiadores, ex-agentes de inteligência e ex-assessores do presidente.