Filmado em Lisboa, o documentário realizado por Ricardo Gomes, fotógrafo e videógrafo português que acompanha a artista há mais de dois anos, "captura a rara e arrebatadora performance da 'Madame X Tour' deste ícone da pop, concebida para teatros e idolatrizada pelo público que esgotou datas e locais em todo o mundo".

Veja o trailer:

"O documentário levará os espectadores a uma viagem tão atraente e audaciosa quanto a destemida personagem de Madonna, Madame X, uma agente secreta que viaja pelo mundo, mudando identidades, lutando pela liberdade e trazendo luz a lugares sombrios", adianta o canal em comunicado.

Além das imagens de backstage da digressão de Madonna em 2019 e 2020, o documentário "apresenta um olhar íntimo sobre as batalhas que a artista travou em relação à sua anca e ao seu joelho, que a levaram a cancelar vários espetáculos nos EUA, Reino Unido e Portugal".

"Partilhar a minha visão com o público global tem sido profundamente significativo para mim. A oportunidade de levar esta mensagem e a arte vibrantes de todos os envolvidos a uma audiência ainda mais ampla chega num momento em que a música é absolutamente necessária para nos lembrar do vínculo sagrado que a humanidade compartilha”, sublinha Madonna.

Para Bruce Gillmer, da Paramount+ e ViacomCBS, "Madonna é, sem dúvida, a maior superestrela mundial, sendo que nunca parou de ultrapassar os seus limites e de moldar a paisagem da cultura pop". Ela e a MTV têm uma história conjunta incrível e estamos muito entusiasmados por continuar a ampliar esta parceria a nível global com a estreia mundial e exclusiva de MADAME X, com streaming na Paramount+, em outubro, e transmissão na MTV”, frisa.

O documentário foi realizado por Ricardo Gomes, com codireção da SKNX e direção musical de Kevin Antunes, e vai estrear na MTV Portugal no dia 8 de outubro, às 20h00, com repetição nos dias 9 de outubro, às 19h30, e 10 de outubro, às 13h00.