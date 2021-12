Esta sexta-feira, dia 24 de dezembro, António Costa e a sua mulher, Fernanda Tadeu, vão estar à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no "Dois às 10". "Fernanda Tadeu volta ao 'Dois às 10', desta vez, acompanhada. Com ela traz o marido e primeiro-ministro, António Costa", adiantou a TVI em comunicado.

"No dia de Consoada, sentamos na mesa de Natal do 'Dois às 10', António Costa e Fernanda Tadeu, para uma conversa descontraída com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Como será o Natal do primeiro-ministro? E quais os desafios que os portugueses ainda terão de passar? Uma conversa a não perder", acrescenta a estação de Queluz de Baixo.

O programa "Dois às 10" pode ser visto a partir das 10h00, na TVI.