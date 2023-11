Suzana Garcia vai regressar às manhãs da TVI.

Segundo o site Holofote, a advogada vai juntar-se ao painel de comentadores da "Crónica Criminal", do programa "Dois às 10". Esta semana, Patrícia Cipriano anunciou a sua saída da rubrica da TVI.

De acordo com a publicação, o convite para Suzana Garcia regressar ao canal foi feito por Cristina Ferreira, que nos próximos meses irá apresentar o programa das manhãs com Cláudio Ramos. Em 2020, quando saiu do "Você na TV, a comentadora criticou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Há um clima de medo na TVI (...) É o primeiro ‘não’ que ela [Cristina] leva. Não é o tipo de pessoa com quem lido", disse a advogada.