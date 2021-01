O "futuro" anunciado por Cristina Ferreira chegou esta segunda-feira, dia 4 de janeiro, e garantiu a liderança do dia à TVI. O canal estreou dois novos programas de day time, "Dois às 10" e "Goucha", que conquistaram os espectadores.

Nas duas primeiras horas, o novo programa Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz registou 30% de share. O bloco "Dois às 10: Atualidade" - a TVI dividiu o programa em duas partes - também liderou com 27,5% de share. No mesmo horário, "Casa Feliz", da SIC, conquistou 15,2% de share, um dos piores valores desde a sua estreia.

Já o programa da RTP1, "Praça da Alegria", registou 12,5% de share.

À tarde, a estreia do novo programa de Manuel Luís Goucha também liderou - "Goucha" registou 20,5% de share, batendo "Júlia" (15,6% de share).

À noite, a nova novela da SIC, "Amor Amor", conseguiu conquistar os espectadores, batendo a emissão em direto do episódio de "Bem Me Quer", da TVI.

Nos total do dia, a TVI liderou com 19,7% contra 19,3% da SIC. Já a RTP1 registou 12,8% de share.

"Este é um post que me deixa muito feliz. Porque é o prémio que celebra o trabalho muito coeso de uma equipa extraordinária que quer fazer mais e melhor televisão. Com transparência, dando lugar a todos, apostando no futuro e num crescimento sólido. O amor, esse, notou-se. A si, que nos mimou, muito obrigada", celebrou Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, nas redes sociais.