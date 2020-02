Recentemente galardoada com um Kidscreen Award de Best New Series, "Onde Está o Wally?" chega ao Canal Panda este sábado, dia 29 de fevereiro, às 20h45. A produção da NBC Universal Dreamworks é inspirada nos livros infanto-juvenis criados por Martin Handford.

Exibida aos sábados e domingos, às 11h30 e 20h45, a série acompanha Wally e Wenda, membros da Worldwide Wanderer Society, uma organização internacional de viajantes curiosos que andam pelo mundo para conhecer novas culturas, resolvendo problemas por onde passam.

"'Onde Está o Wally?' é uma série animada, pensada para formar cidadãos globais – estimulando a curiosidade sobre novas pessoas e lugares, acrescentando conhecimento sobre eventos culturais, animais, comidas e línguas diferentes – proporcionando momentos de alegria, espírito de aventura e comédia, à medida que experienciam cada país e as suas pessoas", explica o canal em comunicado.