O romance gótico do escritor irlandês Bram Stoker foi editado em 1897 e tem como protagonista o Conde Drácula, que se tornou no vampiro mais conhecido da literatura. Para Stephen King, "Drácula" é um dos três grandes clássicos do género, a par de "Frankenstein" e "Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde".

Segundo algumas teorias, a personagem foi inspirada no príncipe Vlad Tepes, que ficou conhecido pela forma cruel como tratava os inimigos.

A história do Conde inspirou várias séries de televisão e filmes. Em 1931, a história do vampiro tornou-se popular no grande ecrã com o filme realizado por Tod Browning e protagonizado por Béla Lugosi.

Em 2015, a NBC estreou "Brides", série escrita por Roberto Aguirre-Sacasa e produzida por Greg Berlanti descrita como uma versão sexy de "Drácula". O drama familiar sobre um trio de mulheres poderosas e o que fazem para manter a riqueza, o prestígio e a sua família nada tradicional, teve apenas uma temporada.