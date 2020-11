Fã de "Dexter" e com saudades do serial killer mais popular do pequeno ecrã? Há boas notícias para si. Na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, chegam à HBO Portugal todas as temporadas da série protagonizada por Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas e Julie Benz.

"Icónica série de crime, drama e mistério sobre um especialista forense que vive uma vida dupla como um assassino em série que persegue e mata criminosos que escaparam à justiça. Ele é Dexter Morgan, de dia analista forense, de noite o serial killer favorito do público. Esta série, vencedora de dois Globos de Ouro, conta com uma boa dose de humor negro", lembra o serviço de streaming em comunicado.

Em outubro, o canal norte-americano Showtime confirmou que "Dexter" vai regressar ao pequeno ecrã para uma minissérie de 10 episódios.

De acordo com as informações partilhadas, os novos episódios vão dar continuidade à oitava e última temporada, que foi para o ar em 2013. O ator Michael C. Hall vai continuar a assumir o papel principal, voltando a volta a interpretar o serial killer que trabalha como analista forense.

"Só iríamos recuperar esta personagem única se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse digna do brilhantismo da série original. Estou feliz por informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall encontraram, e mal podemos esperar para filmar e mostrar ao mundo", frisou Gary Levine, presidente da Showtime.

"Dexter" contou com oito temporadas, transmitidas entre 2006 e 2013. Os novos episódios devem estrear-se em 2021.