O episódio desta segunda-feira, dia 30 de agosto, de "Pôr do Sol" contou com uma reviravolta. A mininovela da RTP1, que tem conquistado os espectadores, vai para o ar de segunda a sexta-feira.

"Eduardo acorda do coma com amnésia. Lourenço arrepende-se do seu comportamento com a banda. Raúl é assombrado por um passado que desconhecia", começa por resumir o canal.

"Na Blaze, Cristina é despedida e há um novo administrador. Lourenço quer vingar-se de Filipa, mas o azar persegue-o e nada corre como este tinha pensado... Madalena está desesperada pela ausência do Padre Vitó, enquanto na Madragoa Tó Mané é introduzido por Nando num esquema pouco legal", acrescenta a RTP1.

"Pôr do Sol" pode ser vista de segunda a sexta-feira, nas noites da RTP1. Poderá também acompanhar os episódios na RTP Play.