Eduardo Madeira mudou-se para a TVI para se juntar ao novo programa de Cristina Ferreira. Em "Cristina ComVida", o humorista interpreta diariamente diferentes personagens, como a dona Piedade ou Adelaide, a espectadora que odeia a estação de Queluz de Baixo.

Em entrevista à TV Guia, o humorista falou sobre a mudança para a TVI. "Estou muito mais exposto do que na RTP. Este é um canal diferente, com mais visibilidade, mas espero ter noção de quando vou estar a abusar", frisou.

"Não quero que me digam que não podem comigo, que já não me podem ver, embora ache que vai acabar por acontecer. Espero ter consciência do momento em que preciso parar", acrescentou Eduardo Madeira.