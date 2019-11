"Tell Me Who I Am" é um dos mais recentes documentários da Netflix e tem conquistado milhares de espectadores em todo o mundo. A produção conta a história de Alex Lewis, que aos 18 anos teve um acidente de mota que o fez perder (quase) todas as memórias.

Depois de ter estado em coma, quando acordou, Alex apenas se lembrava que tinha um irmão gémeo - não se lembrada do próprio nome, nem da sua família e nem sabia apertar os atacadores ou pegar nos talheres. Mas, com a ajuda do irmão Marcus, o jovem reaprendeu a fazer as tarefas mais básicas do dia a dia.

Ao longo da vida, Marcus foi reconstruindo as memórias do seu irmão gémeo, escondendo apenas um segredo. Depois de mais de vinte anos, Marcus decidiu contar toda a verdade a Alex no documentário "Tell Me Who I Am".

"Tudo aconteceu organicamente. O Alex escreveu um artigo para um jornal britânico sobre a nossa história, o que nos levou a escrever um livro. Não queria escrever o livro (...) Sete anos depois, fomos abordados por Simon Chinn e Ed Perkins para fazer um filme", conta Marcus Lewis à Entertainment Weekly.

À publicação, o protagonista do documentário confessa que não foi "completamente sincero" com o seu irmão.

Veja o trailer: