O frente a frente entre o líder do PSD e o deputado do partido Pessoas-Animais Natureza (PAN), transmitido pela RTP, em canal aberto, obteve um "share" de 7,4% e uma audiência média de 14,2%, o que equivale a 697 mil espectadores.

Até ao momento, o debate mais visto para as legislativas de outubro foi o primeiro, entre Jerónimo de Sousa (PCP) e António Costa (PS), a 2 de setembro (1,1 milhão de pessoas), seguido do que juntou Rui Rio (PSD) e Assunção Cristas, a 6 de setembro, com 927 mil.

Na lista dos debates mais vistos, transmitidos em canal aberto, segue-se o frente a frente Rui Rio-André Silva, com 697 mil, e, por fim, o que juntou António Costa e Catarina Martins, do BE, com 683 mil.

O “share” é o valor comparativo, em percentagem, que permite saber que programa teve a preferência relativamente a outros de outros canais televisivos num determinado período.