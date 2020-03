Para animar os fãs durante a quarentena, devido à pandemia da COVID-19, o elenco da série "Toy Boy", a a nova série fenómeno da Netflix, gravou um vídeo para animar os fãs.

No vídeo, os protagonistas da produção espanhola da Antena 3 dança o tema "Macarena".

Veja o vídeo:

(se não conseguir ver o vídeo corretamente, clique aqui)

Toy Boy" já estreou em 2019, mas só chegou à Netflix no final de fevereiro de 2020. A série espanhola protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza e José de la Torre conta com 13 episódios e tem estado entre os conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal e um pouco por todo o mundo - segundo o El País, a produção foi uma das mais vistas dos últimos tempos em Espanha, nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e México, por exemplo.

A história segue um stripper (Jesús Mosquera) condenado por um crime que nega ter cometido. "Depois de sete anos encarcerado numa prisão em Málaga, um stripper sai em liberdade condicional, decidido a provar que a amante o incriminou pelo homicídio do marido", explica a Netflix na sinopse de "Toy Boy".

Para tentar provar a sua inocência, o protagonista, Hugo, tem ao seu lado uma jovem advogada, personagem por María Pedraza ("La Casa de Papel" e "Elite").