As férias de verão começaram há pouco, mas o elenco de "Elite" não vai poder aproveitar o calor fora do colégio Las Encinas. As gravações da quarta temporada da série espanhola já arrancaram e esta segunda-feira, dia 20 de julho, a Netflix revelou as primeiras imagens de bastidores.

Ao revelar as fotografias das gravações, o serviço de streaming confirmou também os rumores sobre os atores que se juntaram ao elenco. Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch vão vestir a pele dos novos estudantes da escola da série.

O jovem Manu Ríos é a principal novidade. O influencer soma mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, sendo uma das estrelas mais populares das redes sociais em Espanha.

Veja as fotos: