Independentemente do número de candidaturas, as categorias de Melhor Série em Drama e Comédia passam a ter oito nomeações cada.

Nas outras categorias existe um novo critério para determinar a quantidade de nomeados, num esforço para ser mais consistente e "permitir mais inclusividade".

Assim, se uma categoria receber 1-19 candidaturas, a Academia vai usar uma escala para selecionar zero a quatro nomeados; 20 a 80 candidaturas vão resultar em cinco nomeações; 81 a 160 candidaturas sobe para seis nomeações; 161 a 240 passa a sete nomeações; e qualquer categoria com mais de 240 candidaturas terá oito nomeados.

Nas categorias de interpretação passará a haver paridade nas nomeações, independentemente de qualquer discrepância nas candidaturas ou seja, se existirem sete nomeados para Melhor Ator em Série Drama, também serão sete as nomeadas para Melhor Atriz em Série Drama.

Em resultado, foi eliminada a "regra dos 2%", que determinava que categorias com cinco nomeados em que a diferença do quinto para o sexto fosse até 2%, ambos seriam nomeados.

A 72ª cerimónia terá lugar a 20 de setembro e Jimmy Kimmel foi anunciado como o anfitrião.

O apresentador do "talk show" com o seu nome no canal ABC regressa a um evento que conhece bem, pois já ocupou a função em em 2012 e 2016.

Falta definir qual o formato da terceira vez por causa da COVID-19: mantém-se em aberto se terá público ou será virtual.

Por causa da pandemia, a organização anunciou anteriormente que os prémios da área criativa ("Creative Arts Emmys") serão entregues num evento virtual e cancelou a festa de gala ("Governors Balls") que se segue à cerimónia televisiva.

As nomeações para os Emmy serão anunciadas a 28 de julho.