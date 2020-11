Este domingo, dia 15 de novembro, decorreu a última ronda de "Batalhas" no "The Voice Portugal". A última atuação da noite foi de Favela Lacroix e Joelisa, concorrentes da equipa de Marisa Liz.

No palco do concurso da RTP1, a drag queen Favela Lacroix interpretou o tema "Take me to church", o grande sucesso do músico Hozier. Já Joelisa escolheu a canção "All by Myself".

As duas atuações surpreenderam e emocionaram todos os mentores do "The Voice Portugal" e a decisão não foi fácil para Mariza Liz, que teve várias dúvidas sobre quem deveria escolher para continuar no programa.

Depois de muitos elogios às duas concorrentes, a artista decidiu escolher Favela Lacroix.

