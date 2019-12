A série "Tu" ("You", no título original) está de volta à Netflix - a segunda temporada da produção com Penn Badgley e Ambyr Childers estreou esta quinta-feira, dia 26 de dezembro, no serviço de streaming.

"É difícil começar de novo... quando não se esquece o passado. Mas este é um novo eu", frisa o protagonista no trailer dos novos episódios, ao som de "Creep", numa versão de Michelle Branch.

Veja o trailer: